Российская щелочная вода с премиальными характеристиками по доступной цене. Наша собственная марка. Вложили в выбор источника в России весь опыт работы с эффективными водами из Европы. Мягкая негазированная щелочная вода борется с окислительным стрессом и омолаживает организм, подходит для ежедневного употребления всей семьей.
Тип воды: артезианская природная питьевая негазированная, столовая.
pH ≈ 8,2; Минеральный состав: Основной состав мг/л Кальций (Ca 2+) 30-60 Магний (Mg 2+) 15-50 Калий (К +) 2-20 Натрий (Na +) 2-40 Хлориды (CL - ) 10-55 Сульфаты (SO 4) 20 - 50 Гидрокарбонаты (НСО 3) 150 - 400 Растворенный кислород 02 10-11 Общая минерализация, г/л 0,2 - 0,65 Общая жесткость, мг-экв/л 1,5 - 5,5 Тара / объёмы: ПЭT 0,5 л (12 бутылок в упаковке) и 1,5 л (6 бутылок в упаковке). Страна происхождения: Россия (Псковская область).
Природная столовая вода с высоким pH (~8,8) класса люкс, с мягким вкусом и высоким содержанием кремния, эффективна при заболеваниях мочеполовой системы; борется с отеками, полезна для здоровья кожи. Применяется в курортной практике (курорт Пролом-Баня, Сербия). Вода, которую предпочитают селебрити.
Тип воды: питьевая вода для детского питания с 3х лет, негазированная, гидрокарбонатная натриевая, столовая.
Лечебная вода с высокой минерализацией, сверхбогата магнием (до ~5600 мг/л), применяется при стрессах, икроножных судорогах, нарушениях пищеварения и обмена веществ. Эффективное мягкое слабительное – достаточно 50 мг воды в день. Уникальный горький вкус с сладковатым послевкусием.
Тип воды: минеральная природная лечебная питьевая, негазированная, сульфатная магниевая.
Узнаваемая вода знаменитого курорта способствует сохранению молодости и здоровья всего организма. Содержит кремний – он улучшает усваиваемость всех необходимых организму микро- и макроэлементов, стимулирует выработку коллагена и эластина, укрепляет опорно-связочный аппарат ткани и сосуды.
Тип воды: минеральная природная столовая питьевая, гидрокарбонатно–хлоридно–натриевая, газированная природным газом, с повышенным содержанием кремния.
Минеральный состав: Натрий Na⁺ 45-60 мг/л Магний Mg²⁺ 12-18 мг/л Кальций Ca²⁺ 25-35 мг/л Хлор Cl⁻ 45-55 мг/л Гидрокарбонат НСO₃ 130-145 мг/л Сульфаты SO₄²⁻ 50-65 мг/л Метакремниевая кислота H₂SiO₃ - 79,2 мг/л Природный CO₂ 2,2-4,5 г/л рН 5,17 Общая минерализация 0,4-0,6 г/л Тара / объёмы: ПЭT 0,5 л (12 бутылок в упаковке) и 1,5 л (6 бутылок в упаковке).
Уникальная вода - Обеспечивает суточную дозу йода – достаточно одного стакана «Vincentka». Рекомендуется для профилактики йододефицитных состояний. Великолепна для питьевого лечения заболеваний верхних дыхательных путей, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, послеоперационных состояниях стоматологического профиля, сахарном диабете, хроническом панкреатите. Имеет общеукрепляющее действие на весь организм, легко пьется и доставляет удовольствие вкусом.
Тип воды: минеральная природная лечебная питьевая, газированная природным газом, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая, борная, с повышенным содержанием йода.
Артезианская вода из Карелии высочайшего качества. Скважина скрыта в недрах Олонецкой возвышенности, среди древней тайги. 25 природных микроэлементов с оптимальным балансом, мягкость и свежий вкус подходят для ежедневного употребления. Варианты в стекле и ПЭТ выглядят утонченно и презентабельно.
Тип воды: минеральная негазированная природная питьевая столовая.
Одна из редких вод северо-западного региона России, содержащая природный йод - жизненно важный микроэлемент для поддержания здоровья щитовидной железы, обмена веществ и иммунной системы. Вода купажированая: в бутылке объединены минеральная вода Raimalä (скважина д. Ряймяля, Республика Карелия) и минеральная вода «Кинелахта» (месторождение Кинелахта, Республика Карелия).
Тип воды: минеральная негазированная природная столовая.
Лечебно-столовая вода с оптимальным соотношением Ca:Mg = 2:1, сбалансирована природой: такое сочетание природных кофакторов максимально способствует их усвоению. Усиливает эффект повышенное содержание кремниевой кислоты. Эффективна для поддержки нервной и сердечно-сосудистой систем, суставов и костей.
Природная щелочная вода с рекордным pH до 9,6–10,6. Для энергичных людей, ведущих активный образ жизни. Способствует снижению нагрузки на печень, поддержке иммунитета и восстановлению тканей, особенно при повышенных физических нагрузках.
Тип воды: минеральная природная негазированная питьевая столовая, гидрокарбонатная (сульфатно-гидрокарбонатная) магниевая (кальциво-магниевая) с щелочной реакцией.
Минеральный состав, мг/л: Гидрокарбонаты (HCO₃⁻ + CO₃²⁻): 150-500 Сульфаты (SO₄²⁻): 20-100 Магний (Mg²⁺): 50-100 Кальций (Ca²⁺): 1-40 Натрий (Na⁺) и калий (K⁺): 10-40 мг/л Ортоборная кислота (H₃BO₃) и кремний (Si) - способствуют регенерации тканей, укрепляют костную систему и поддерживают здоровье суставов. рН 9,6 Общая минерализация 0,3-0,6 г/л.
Виды тары / объёмы: ПЭT 1,25 л (упаковка 6 шт). ПЭТ 5 л.
Страна происхождения: Россия (Оренбургская область, г. Новотроицк)
Королева курортных вод. Обладает мощным регенераторным действием на слизистые ЖКТ, предотвращая развитие и прогрессирование воспалений. Имеет мягкий желчегонный эффект, регулирует секреторную функцию желудка, печени, поджелудочной железы. Широкий круг применения – от изжоги до похмелья.
Легенда Европы, одобренная Ватиканом и современной медициной. Эта итальянская вода с гуминовыми и фульвовыми кислотами мягко очищает организм, поддерживает работу почек, предупреждает воспаления и замедляет старение. Рекомендована при мочекаменной болезни, подагре, простатите, хронической усталости и в антивозрастных программах. Доказано: растворяет камни в почках. Вода знаменитого термального урологического курорта Италии.
Тип воды: минеральная природная столовая питьевая, негазированная, олигоминеральная, с фульвовыми и гуминовыми кислотами.
Премиальная артезианская питьевая вода из Сербии, знаменитая сбалансированным минеральным составом и полной природной биологической чистотой. Вода ценится за мягкий натуральный вкус и универсальность для ежедневного употребления людьми любого возраста. Имеет международное признание и многочисленные награды (в том числе Taste Awards 2024).
Тип воды: минеральная природная питьевая, артезианская, негазированная гидрокарбонатная кальциево-магниевая.
Минеральный состав, мг/л: Кальций (Ca²⁺) 75,6 Магний (Mg²⁺) 14,9 Калий (K⁺) 2,12 Натрий (Na⁺) 10,6 Бикарбонаты (HCO₃−) 305 Хлориды (Cl⁻) 2,1 Сульфаты (SO₄²⁻) 7,1 Общая минерализация 418 рН 7,6 Виды тары / объёмы ПЭТ: 0,33 л (уп. 12 шт), 0,5 л (уп. 12 шт), 1 л (уп. 6 шт), 1,5 л (уп. 6 шт)
Стекло: 0,33 л (уп. 12 шт), 0,5 л (уп. 12 шт), 0,75 л (уп. 6 шт)
Страна происхождения: Сербия (Баня Вруйци). Международные сертификаты — NSF, USFDA; экспортируется в 17+ стран. Таким образом, VodaVoda — это высококачественная природная минеральная вода класса премиум из Сербии, с узнаваемым мягким вкусом, природным балансом минералов и международным признанием